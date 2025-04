Ombudsman bezorgd over jeugdhulp, wachttijden en gebrekkige communicatie WIJ Groningen

Inwoners worden niet altijd goed geïnformeerd, moeten lang wachten op besluiten en communicatie met WIJ Groningen laat vaak te wensen over. Ook voelen ouders zich soms onder druk gezet om akkoord te gaan met basis jeugdhulp, terwijl ze twijfelen of dat de juiste oplossing is. Dat schrijft ombudsman Anja Janssen in haar jaarverslag.

De ombudsman heeft meerdere klachten ontvangen van ouders die moeite hebben om passende jeugdhulp voor hun kinderen te krijgen. Omdat WIJ Groningen werkt met basis jeugdhulp zonder formele procedures (ook wel ‘beschikkingsvrij’ genoemd), krijgen ouders geen schriftelijk besluit als basis jeugdhulp wordt toegekend. Dit betekent dat ze geen bezwaar kunnen maken als ze het niet eens zijn met de beslissing. Dit proces wordt als problematisch ervaren door ouders die vinden dat basis jeugdhulp niet altijd passend is voor hun kinderen.

“Een aantal ouders geeft aan het gevoel te hebben dat WIJ erg stuurt op het accepteren van basis jeugdhulp, terwijl ouders er nog niet direct van overtuigd zijn dat dat voldoende passend is voor hun kinderen. Ouders laten onder andere WhatsApp-communicatie zien waarin hen door de WIJ-medewerker vroegtijdig in het proces wordt verteld dat de enige mogelijkheid basis jeugdhulp is.”

Problemen met communicatie

Ook buiten de jeugdhulp ervaren inwoners problemen met de communicatie bij WIJ Groningen. Mensen worden niet altijd goed op de hoogte gehouden van hun aanvraag en wachten soms lang op een antwoord. Als inwoners contact opnemen met WIJ, krijgen ze niet altijd een duidelijke reactie. In sommige gevallen moet de ombudsman ingrijpen om het proces weer op gang te brengen.

“De belangrijkste rode draad die uit de verzoeken naar voren komt, is dat de communicatie van de kant van WIJ naar de inwoners niet altijd optimaal is”, stelt Janssen. “Mensen worden soms onvoldoende op de hoogte gehouden van de voortgang in het proces naar (een verlenging van) een voorziening. Het blijft regelmatig stil als WIJ haar afspraken niet kan nakomen of termijnen niet haalt. Mensen weten dan niet waar ze aan toe zijn en dat is stressvol.”

Lang wachten op besluiten

Ook lukt het WIJ Groningen met regelmaat niet om binnen de wettelijke termijnen een beslissing te nemen. Dit zorgt voor onzekerheid bij inwoners. Sommige mensen wachten maandenlang op een gesprek of een besluit over hun hulpvraag.

Zo moest een man al sinds 2023 wachten op een keukentafelgesprek over zijn huishoudelijke hulp. Pas na tussenkomst van de ombudsman vond het gesprek plaats in december 2024. Een jonge vrouw die haar zorg had stopgezet, ontdekte na enkele weken dat ze die toch weer nodig had. Haar zorgaanbieder kon direct hulp bieden, maar WIJ Groningen handelde niet voortvarend. Hierdoor duurde het meer dan een half jaar voordat ze de hulp weer kreeg.

Onduidelijke afspraken

Ten slotte kijkt Janssen ook kritisch naar de manier waarop WIJ Groningen afspraken vastlegt. Die worden lang niet altijd op papier gezet, waardoor de verwachtingen van inwoners en WIJ-medewerkers ver uit elkaar staan. De ombudsman adviseert WIJ Groningen de gemaakte afspraken schriftelijk of via WhatsApp te bevestigen, zodat inwoners duidelijkheid en houvast hebben.

“Het is moeilijk te achterhalen wat feitelijk is afgesproken en wat de inwoner meent dat is afgesproken”, besluit Janssen daarover. “Van gesprekken wordt in de regel geen verslag gemaakt, afspraken komen daardoor niet altijd op papier.”

Veranderingen nodig

De ombudsman adviseert WIJ Groningen om de communicatie met inwoners structureel te verbeteren, onder meer door afspraken schriftelijk vast te leggen en mensen beter op de hoogte te houden van de voortgang van hun aanvraag. Ook pleit ze ervoor dat WIJ Groningen sneller beslissingen neemt, vooral wanneer inwoners dringend hulp nodig hebben.

Daarnaast wijst de ombudsman erop dat het huidige systeem van beschikkingsvrije jeugdhulp juridisch kwetsbaar is en mogelijk in strijd met de wet. Ze dringt er bij de gemeente op aan om te kijken of ouders die gespecialiseerde hulp nodig hebben, wél een formeel besluit kunnen krijgen waartegen bezwaar mogelijk is.

“Wij brengen onze zorgen en signalen actief onder de aandacht bij zowel WIJ Groningen als de gemeente en verwachten dat dit leidt tot verbeteringen in de toegang en uitvoering van hulp”, besluit Jansen.