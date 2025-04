OM eist lange taakstraf tegen Fries (23) die provinciegenoot in gezicht schopte tijdens Helden van Oranje

De Helden van Oranje. Foto: ingezonden

Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 160 uur en een schadevergoeding tegen een 23-jarige man uit Burgum. De Fries wordt verdacht van zware mishandeling tijdens het Helden van Oranje-festival in het Stadspark.

Dat meldt RTV Noord vrijdagmiddag.

Na een woordenwisseling werd het slachtoffer, een 48-jarige man uit Harkema, tegen de grond geslagen. Vervolgens werd hij nog enkele keren geschopt, onder tegen het hoofd. De man raakte ernstig gewond en belandde met meerdere botbreuken in zijn gezicht in het ziekenhuis.

De mishandeling werd gefilmd en de beelden gingen rond op sociale media. De politie deelde de beelden zelf ook om de man en twee van zijn vrienden op te sporen. Ze meldden zich alle drie zelf bij de politie.

De 23-jarige man uit Burgum wordt alleen vervolgd voor het misdrijf. Het OM constateert op basis van de beelden dat de 23-jarige verdachte de trap in het gezicht van het slachtoffer uitdeelde. De openbaar aanklager erkent wel dat niet zeker is dat al het letsel van het slachtoffer door deze trap is veroorzaakt.

De man zelf ontkent betrokken te zijn en stelt zelf per ongeluk in de schermutselingen te zijn beland. Ook herkent de verdachte zichzelf niet op de beelden. Of de rechtbank het daarmee eens is, wordt over twee weken duidelijk. Dan volgt de uitspraak van de rechter.