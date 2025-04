Oekraïners zoeken verbinding op vrijmarkt op Koningsdag: “Boodschap van hoop opschrijven”

Foto: ingezonden

Een groep Oekraïners uit Haren, Groningen en verschillende andere locaties in de provincie heeft zaterdag op Koningsdag verbinding gezocht met bezoekers van de festiviteiten in de binnenstad. Op de vrijmarkt werden Oekraïense lekkernijen uitgedeeld en konden voorbijgangers een boodschap van hoop opschrijven.

“We stonden op de Ubbo Emmiussingel nabij het Groninger Museum”, vertelt Willemijn Kemp van De Sociale Brigade. “We hadden daar een hoek waar we allerlei activiteiten hebben aangeboden. In de aanloop naar Koningsdag hadden de Oekraïners urenlang in de keuken gestaan. Ze hadden bijvoorbeeld zoete en hartige lekkernijen voorbereid: pannenkoekjes met vlees of aardappel en paddenstoelen, maar ook gevulde bladerdeeg met kool en muffins. Deze lekkernijen hebben we uitgedeeld. De Oekraïense dames riepen: ‘wij trakteren, u mag doneren.'”

Er werd getrakteerd op Oekraïnse lekkernijen. Foto: ingezonden Foto: ingezonden Foto: ingezonden

“Veel mensen lieten een geschreven boodschap achter”

Daarnaast konden voorbijgangers geschminkt worden, er kon op een kaartje een wens of een boodschap geschreven worden voor Oekraïners en er waren gesprekjes mogelijk. “We waren met een groep van zo’n twintig tot dertig mensen aanwezig. Er was veel belangstelling voor onze aanwezigheid. Veel mensen lieten bijvoorbeeld een geschreven boodschap achter, kaartjes die we naar Oekraïne zullen brengen om de mensen daar een hart onder de riem te steken. Het geld dat we met de diverse acties hebben opgehaald, waaronder de verkoop van spullen op de vrijmarkt, komt allemaal ten goede aan de Sociale Brigade.”

Hulp

Kemp vertelt dat met het geld goederen worden aangeschaft die nodig zijn in Oekraïne en daar naartoe zullen worden getransporteerd. “Er blijft een grote vraag naar allerlei zaken, zoals kleding, maar ook medische materialen, hygiëneproducten, voedsel, shampoo en douchegel.”

“Het wantrouwen tegenover Trump overheerst”

Terwijl de handen uit de mouwen werden gestoken op Koningsdag vond ondertussen in Rome de uitvaart van paus Franciscus plaats. Bij die begrafenis spraken president Zelensky van Oekraïne en president Trump van Amerika met elkaar. Het was het eerste gesprek na de aanvaring in februari in het Witte Huis. “Gedurende de dag ontving ik appjes over de gebeurtenissen in Rome. Over het algemeen hebben de Oekraïners weinig vertrouwen in deze ontwikkeling. Ze vinden dat Trump hun land verraden heeft door toenadering te zoeken tot Rusland. Het wantrouwen overheerst. Het beeld dat Trump Poetin bewondert, leeft erg sterk.”

In de komende week zullen de Oekraïners op meer plekken te vinden zijn. Zo zullen ze op Bevrijdingsdag aanwezig zijn met een vergelijkbaar initiatief.