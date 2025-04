OBS Meander en IKC Rietzee organiseren sponsorloop voor opknappen schoolpleinen

OBS Meander en IKC Rietzee organiseerden dinsdag een sponsorloop. Al het geld dat is opgehaald gaat naar het opknappen van het schoolplein.

Een van de initiatiefnemers is vakleraar bewegingsonderwijs William Stuiver. Hij vindt het een groot succes: “Het is een groot feest, de muziek helpt natuurlijk mee en de zon, het is prachtig weer, dat helpt ook mee, en de kinderen zijn allemaal heel enthousiast!”

Al het geld dat de kinderen ophalen met het lopen, gaat naar nieuwe toestellen op het schoolplein. Zo komt er onder andere een groot klimrek en een netschommel, zodat de kinderen meer kunnen bewegen tijdens de pauzes.