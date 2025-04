Nu ook smeerpaal met zonnebrandcrème in Noorderplantsoen

Foto: Saskia de Vries

In het Noorderplantsoen staat sinds kort een zogenoemde smeerpaal, oftewel zonnebranddispenser. Daar kun je je gratis insmeren met zonebrandcrème.

In ons land staan momenteel zo’n 120 smeerpalen, waaronder vier in de gemeente Groningen. Naast de locatie Noorderplantsoen vind je ook dispensers aan het Stadsstrand, aan de Hoornseplas en bij restaurant De Rietschans aan het Paterswoldsemeer.

Volgens het Zilveren Kruis is huidkanker in ons land de meest voorkomende én snelst stijgende vorm van kanker. Het treft 1 op de 5 Nederlanders. Hoe vaker iemand verbrandt door de zon, hoe meer kans op huidkanker. Je kunt dit in veel gevallen voorkomen door je goed te beschermen tegen de zon.