Noorderzon presenteert eerste namen hoofdprogramma

Foto: Lucas Kemper

Het Noorderzon Festival heeft de eerste namen gepresenteerd van voorstellingen die op het internationale hoofdprogramma te zien zullen zijn. Het volledige programma zal in stappen bekendgemaakt worden.

Op het festival zullen voorstellingen van de Grieks-Albanese Mario Banushi, het Spaanse El Conde de Torrefiel en de Franse Antoine Defoort te zien zijn. Banushi komt met ‘MAMI’ naar Groningen. “Voor iedereen die een moeder is, was, heeft of (n)ooit heeft gehad”, schrijft de festivalorganisatie. “Herinnering, rouw en liefde wordt in de voorstelling tot een visueel gedicht verweven.” Defoort vertelt in zijn voorstelling ‘Save your projects (and perhaps the world) with the iterative method’ over ontwerpen, brood roosteren en ruimteschepen. “Verwacht meerdere goede grappen én misschien wel de knapperigste, smakelijkste metafoor van dit moment: de metafoor van de inter-cerebrale ruimte.”

‘LA LUZ DE UN LAGO’ is de titel van de voorstelling van El Conde de Torrefiel. “Bij deze voorstelling wordt je verbeelding aan het werk gezet. “Het Spaanse collectief presenteert een denkbeeldige film die de grenzen van taal en theater doorbreekt. Het gaat over liefde, werk en geweld in een wereld die visueel uiteenvalt in illusies en hallucinaties.”

De 35e editie van Noorderzon vindt plaats van 14 tot 24 augustus. De kaartverkoop voor het volledige internationale hoofdprogramma start op maandag 2 juni om 12.00 uur. Het volledige programma wordt daarna in stappen bekendgemaakt en gaat op maandag 7 juli in de verkoop.