NOM investeert meer in Noord-Nederland, maar maakt zich zorgen over toekomst

De NOM heeft vorig jaar 31,7 miljoen euro geïnvesteerd in bedrijven in Noord-Nederland. Dat is bijna 10 miljoen meer dan een jaar eerder. De organisatie sloot het jaar daardoor af met een bescheiden winst van 400.000 euro. In 2023 was er nog een verlies van 1,2 miljoen euro. Ondanks de winst maakt NOM-directeur Dina Boonstra zich zorgen over de economie.

In 2023 investeerde de NOM 22,4 miljoen euro in 51 bedrijven. Toen was er nog sprake van grote onzekerheid op de markt. Veel investeerders hielden de hand op de knip, waardoor bedrijven vaker bij de NOM aanklopten voor steun. Die hogere uitgaven, waardedalingen en risicovolle leningen zorgden toen voor verlies.

In 2024 keerde het tij enigszins voor de NOM, want de investeringen namen toe en het resultaat verbeterde. De NOM begeleidde vorig jaar 44 start-ups en haalde zes internationale bedrijven naar de regio. Ook werden 13 innovatieprojecten gestart.

Zorgen over de toekomst

Toch zijn er zorgen over de toekomst. Directeur Dina Boonstra kijkt daarbij met name naar de oorlogen, grondstoffenschaarste en politieke koerswijzigingen die de economie beïnvloeden.

“Op het moment van schrijven is er op geopolitiek vlak veel gaande dat onze dagelijkse werkzaamheden direct raakt,” stelt Boonstra. “De inval van Rusland in Oekraïne en de conflicten in het Midden-Oosten hebben geleid tot een schaarste aan energie en grondstoffen, met ingrijpende negatieve effecten voor het bedrijfsleven.”

Boonstra kijkt nu ook naar het Westen, waar nieuwe problemen lijken op te doemen: “Deze uitdagingen zijn nog verre van opgelost en krijgen zelfs nieuwe dimensies, mede omdat vooral de Verenigde Staten op politiek vlak andere keuzes maken dan voorheen. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de economische en strategische positie van Europa.”

‘Sleuteltechnologie’

Volgens Boonstra zijn ‘strategische thema’s’ de afgelopen maanden daardoor steeds belangrijker geworden voor de NOM. De NOM investeert daarom steeds meer in zogenaamde ‘sleuteltechnologieën’ waarin het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen zich kunnen onderscheiden en impact kunnen maken.

“Daarnaast werken we samen met onze provincies en het ministerie van Defensie,” vervolgt Boonstra. “Dat doen we onder meer om dual-use innovaties (technologieën, goederen of kennis die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt) uit het noordelijke bedrijfsleven beter onder de aandacht te brengen.”

De NOM is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Noord-Nederland en investeert in bedrijven om de economische groei van de regio aan te zwengelen. De NOM is eigendom van overheden: Groningen, Friesland en Drenthe hebben de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van het Rijk. De NOM investeert bedragen tussen de 50.000 en 5 miljoen euro per onderneming. De inkomsten komen uit rente, dividenden en de verkoop van belangen in bedrijven.