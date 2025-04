Nieuwe single van 11 jarige Lorenzo

Bij de 11-jarige Groningse artiest Lorenzo bestond er geen twijfel over het uitbrengen van zijn tweede single!

Na eerder succes met zijn eerste single ‘Keuzestress’ brengt hij nu het nummer ‘mijn onbekende opa’ uit. Dit lied is uiteraard gewijd aan zijn grootvader, die hij helaas zelf nooit heeft mogen kennen. Hij mocht zelfs een uurtje later naar school om de nieuwe single te promoten. Daarom spraken met Lorenzo in de ochtendshow.

