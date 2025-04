Nieuwe fietsbrug maakt route Winsum-Groningen compleet

Foto via Provincie Groningen

De doorfietsroute tussen Winsum en Groningen is helemaal klaar. Afgelopen maandag is de nieuwe fietsbrug over de noordelijke ringweg geopend.

Gedeputeerde Erik-Jan Bennema (provincie Groningen), wethouder Philip Broeksma (Groningen) en wethouder Stefan van Keijzerswaard (Het Hogeland) verrichten de opening maandagmiddag op de fiets. Andere fietsers die bij de opening langskwamen, kregen een paar 050-sokken uitgedeeld vanwege de gelegenheid.

De brug vormt het laatste stukje van de Doorfietsroute compleet, tussen Walfridusbrug en de Eikenlaan. De route is vooral handig voor forenzen en scholieren. Het fietspad is breed, vlak en krijgt goed onderhoud. Fietsers krijgen vaak voorrang en er zijn weinig verkeerslichten.