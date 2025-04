Nieuwe betaalregels voor parkeren vanaf dinsdag ingevoerd bij vier winkelcentra

Bij winkelcentra Selwerd, Overwinningsplein, Helpman en de Wijert zijn dinsdag nieuwe betaalregels ingegaan om te parkeren. Voor het eerste halfuur betaalt de automobilist 50 cent en daarna is een hoger tarief van toepassing.



De gemeente heeft deze maatregel ingevoerd om de drukte op de parkeerplaatsen te verminderen. Daarnaast is er de hoop dat mensen die langere tijd in de stad zijn niet langdurig op deze parkeerplaatsen hun auto parkeren. De maatregel is onderdeel van een grotere aanpak van betaald parkeren, waarvan de meeste regels al per 1 januari zijn ingegaan.

De eerste dag zal voor de gemeente geen winstgevende zijn geweest. Bij de winkelcentra Selwerd, Helpman en de Wijert waren de betaalautomaten buiten gebruik. De betaalautomaat op het Overwinningsplein werkte wel, echter vroeg deze automaat te veel geld. In plaats van 50 cent voor anderhalf uur, moest je hier 55 cent betalen.

Het OOG Panel deed al eerder onderzoek naar de nieuwe regels omtrent betaald parkeren. Hieruit bleek dat 31 procent van de panelleden voorstander zijn van het invoeren van betaald parkeren bij de winkelcentra en 51 procent tegen de maatregel is. Alle resultaten van dit onderzoek kunt u lezen via deze link.