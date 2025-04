Nieuw kunstwerk in Bevrijdingsbos: “Uitzicht op de vrijheid”

Foto: John van der Woude

Het Bevrijdingsbos bij Noorddijk is een kunstwerk rijker. Aan de achterzijde van het bos is een kunstwerk in de vorm van een schilderijlijst geplaatst, dat uitzicht biedt op de vrijheid.

“Het is te vinden aan het einde van het Kinderrechtenpad”, vertelt voorzitter John van der Woude. “Het kunstwerk is ontworpen en gemaakt door Harald Leenstra. Het kunstwerk bestaat uit een schilderijlijst die een prachtig doorkijkje biedt. Op de rand van de lijst zitten 43 Maple Leafs. De Maple Leaf is het nationale symbool van Canada. De blaadjes staan voor de 43 Canadezen die bij de bevrijding van Groningen in april 1945 om het leven kwamen.”

Foto’s

Het Bevrijdingsbos hoopt dat het kunstwerk een mooie aanleiding zal zijn om er foto’s te maken. “Het zou fantastisch zijn als er mooie foto’s worden gemaakt en wanneer deze op sociale media worden geplaatst”, besluit Van der Woude. In het Bevrijdingsbos vinden in deze periode verschillende activiteiten plaats. Zo wordt er op 5 mei stilgestaan bij 80 jaar vrijheid. Op die dag zullen er toespraken zijn van de Commissaris van de Koning en de kinderburgemeester. Op deze dag zal er ook een boom worden geplant door de Canadese familie Butterworth. Fred Butterworth was de eerste Canadese soldaat die bij de bevrijding van Groningen op 13 april 1945 om het leven kwam. Zijn tank werd op de Paterswoldseweg beschoten, vloog in brand en kwam tegen de gevel van het huis tot stilstand. Fred werd 23 jaar.

Bevrijdingsbos

Het Bevrijdingsbos in Groningen bestaat uit 30.000 esdoorns. Het werd op 5 mei 1995 geopend in aanwezigheid van meer dan tweehonderd Canadese bevrijders en verzetsmensen. Het bos is een eerbetoon en dankbetuiging aan de Canadese veteranen van de Tweede Canadese Infanteriedivisie, die tussen 13 en 16 april 1945 onder leiding van generaal A.B. Matthews de stad hebben bevrijd. Met dit bos zal de herinnering aan de offers die Canadezen, Polen, Belgen en andere buitenlandse militairen en de Nederlandse verzetsstrijders voor de vrijheid brachten, levend gehouden worden. Door het bos loopt ook een pad met grote stenen uit tien verschillende landen, met de Tien rechten van het kind daarop. Het pad eindigt met een steen met het elfde recht: het recht van het kind om vrij en zonder angst buiten te kunnen spelen.