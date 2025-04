Nieuw-Indische buurt gaat flink op de schop

Foto: Joris van Tweel

De gemeente en de woningcorporaties Lefier, De Huísmeesters en Patrimonium gaan aan de slag met wijkvernieuwing in de Nieuw-Indische buurt.

Het gaat om het gebied tussen de Floresstraat, Bedumerweg, Molukkenplantsoen en Korreweg. De woningen in de buurt worden verduurzaamd en eventueel vervangen door nieuwbouw. Dat is hard nodig, want er is ook vaak sprake van schimmelvorming in de woningen. Bovendien moet het woningaanbod meer divers worden en moet de leefbaarheid van de buurt beter worden, door straten anders in te richten en meer variatie aan te brengen in het groen.

Er wordt ook gekeken naar andere parkeeroplossingen. Hierbij kan gedacht worden aan parkeren op het maaiveld (eventueel een parkeergebouw) en/of een ondergrondse parkeervoorziening. Tenslotte wil de gemeente het huidige niveau aan voorzieningen (met name het Floreshuis) versterken.

De komende periode gaat de gemeente aan de slag met de drie woningcorporaties, wijkorganisaties en bewoners, om de plannen uit te werken. Het proces begint met een inloopbijeenkomst voor alle bewoners van de Nieuw-Indische buurt. Die vindt nog vóór de zomervakantie plaats. Dan geven de betrokken wethouder en de corporaties gezamenlijk uitleg over de plannen en kunnen de bewoners aangeven hoe zij het zien.