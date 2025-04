Net geld genoeg voor Lelylijn tot Drachten, doortrekken blijft onzeker

Foto: Styyx - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142204259

Het kabinet heeft 3,4 miljard euro gereserveerd voor de Lelylijn. Dat bedrag is precies genoeg om de spoorlijn aan te leggen tussen Groningen en Drachten. Voor een doortrekking naar Heerenveen en verder is minstens 1 miljard euro extra nodig.

Tegelijk schrijft staatssecretaris Chris Jansen in een brief aan de Tweede Kamer dat hij niet enthousiast is over het aanleggen van slechts een deel van de spoorlijn, aldus Omrop Fryslân. De Lelylijn heeft volgens hem alleen zin als het hele traject wordt gebouwd.

Toch blijft het onzeker of er extra geld beschikbaar komt. De totale kosten van de Lelylijn worden geschat op 13,8 miljard euro. Op dit moment is er nog 7 miljard euro te weinig om een officiële MIRT-verkenning te starten.

In de zomer wordt duidelijk of de Nota Ruimte extra geld beschikbaar stelt. Als er wordt besloten tot aanleg van de hele Lelylijn, kan de bouw pas in 2038 beginnen en duurt het 7 tot 8 jaar voordat de spoorlijn af is.