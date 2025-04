Na ophef maakt gemeente haast met nieuwe parkeerautomaat in Haren

Foto: Gerrit de Haan

Op het parkeerterrein aan de Oldehof in Haren staat, na zes weken zonder mogelijkheid om te betalen voor een parkeerplek en de hausse aan boetes die daarop volgde, weer een parkeerautomaat.

Omwonenden en bezoekers klaagden de afgelopen weken steen en been over de situatie. Parkeerders moesten, na de aanrijding waarbij de oude parkeerautomaat sneuvelde, zeker vijf minuten lopen om een parkeerkaartje te kopen of via een app te betalen.

Ondertussen bleven handhavers gewoon boetes uitdelen, terwijl het voor gebruikers lange tijd onduidelijk bleef hoe en waar ze wél konden betalen. Informatie ontbrak, en brieven die buurtbewoners zelf ophingen om bezoekers te waarschuwen, werden verwijderd.

Nieuw exemplaar staat er, maar die boetes dan?

De gemeente liet donderdag weten dat er vanuit werd gegaan dat gebruikers wel andere manieren wisten om te betalen, via een app of een parkeerpaal op vijf minuten loopafstand. Normaal wordt bij een defecte parkeerautomaat een briefje opgehangen met een verwijzing naar de dichtstbijzijnde werkende automaat. Maar dat kon in dit geval niet, omdat de kapotte automaat volledig was verwijderd.

Ook stelde de gemeente dat er inmiddels een nieuwe automaat besteld was, maar dat het nog weken kon duren voordat het apparaat aan de Oldehof zou staan. Dat viel echter mee: de gemeente plaatste maandag plots een nieuw exemplaar.

Toch kijkt de CDA-fractie in de gemeenteraad bedenkelijk naar de situatie en stelt komende woensdag vragen over de gang van zaken. De partij wil onder meer weten of er wel voldoende rekening werd gehouden met mensen die geen parkeerapp gebruiken of slecht ter been zijn. Ook vraagt het CDA of de uitgedeelde boetes worden teruggedraaid.