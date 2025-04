Club OOST sluit na negen jaar de deuren

Foto via Facebook @komOOST

Club OOST sluit in juli haar deuren. Dat maakte de stichting achter de club dinsdag bekend. De nachtclub die bekendstaat als thuisbasis voor fans van avontuurlijke en elektronische muziek, kampt naar eigen zeggen met te hoge kosten.

Volgens OOST zijn stijgende kosten de oorzaak voor de aanstaande sluiting. De afgelopen maanden heeft de stichting achter OOST nog geprobeerd om een oplossing te vinden. Maar al snel werd duidelijk dat het concept achter OOST niet langer rendabel zou zijn als de initiatieven in de club alle kosten zou moeten doorberekenen aan de klanten.

Het is niet voor het eerst dat OOST haar eigen einde aankondigt. In 2021 deed de club haar deuren ook al eens dicht. Destijds waren de coronacrisis en de defecten in het gebouw de redenen waarom de club moest sluiten. In maart 2022 gingen de deuren toch weer open, omdat OOST ging samenwerken met andere bedrijven in hetzelfde pand. Zo kwamen er een bar voor speciaalbier en natuurwijn, een cocktailbar en een arcadehal bij in het gebouw.

De komende maanden gaat de stichting achter Club OOST opnieuw onderzoeken of een voortzetting mogelijk is. Het negenjarig jubileum staat daarom nog wel op het programma. In de maanden mei en juni wil OOST met internationale acts uit het verleden van de club haar einde op een mooie manier afsluiten. Bar Cilinder blijft vooralsnog wel actief in het gebouw. Als er geen oplossing wordt gevonden om OOST voort te zetten, gaan op 5 juli de deuren van de nachtclub voor de laatste keer dicht.