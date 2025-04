Monument voor Beno Hofman wordt eind volgende maand onthuld in Noorderplantsoen

Bewerkte foto: Gert Sennema (via Chris Garrit op X)

Tussen de Noorderbinnensingel, de Grote Kruisstraat en de Kruissingel in het Noorderplantsoen wordt op 24 mei het kunstwerk ‘Beno’s Bron’ onthuld. De symbolische put waar een boom uit groeit, is een monument voor wijlen stadshistoricus Beno Hofman.

Beeldhouwer Gert Sennema werkte sinds eind augustus aan ‘Beno’s Bron’: een gemetselde put waarin uiteindelijk een levende boom moet komen te staan. De stenen voor de put zijn gedoneerd door Stadjers, elk met een eigen verhaal en afkomstig uit verschillende periodes van de geschiedenis van Groningen.

De groep nabestaanden, vrienden en andere aanjagers achter het monument voor Hofman had eigenlijk een andere plek in gedachten. Maar die werd afgekeurd door de welstandscommissie. Daarom werd een nieuwe locatie aangewezen: tegenover café Lambiek, tussen de Noorderbinnensingel, de Grote Kruisstraat en de Kruissingel.

De onthulling, die gepland stond voor 21 december vorig jaar, werd daardoor uitgesteld tot deze lente. Dat maakt de vreugde er bij de aanjagers achter het monument niet minder om.

“Het is gelukt!”, schrijft de blije oud-nachtburgemeester Chris Garrit op X. “Op 24 mei zal het monument onthuld worden in zijn geliefde Noorderplantsoen. Een kunstwerk van Gert Sennema, gemaakt met gedoneerde stenen uit Groningen met geschiedenis. Erg blij mee!”

Stadshistoricus Beno Hofman overleed op donderdag 28 december 2023 op 69-jarige leeftijd. Hofman was dé stadshistoricus van Groningen. Hij schreef tal van boeken en artikelen, maakte video’s en een podcast. Op veel monumenten in de stad valt een omschrijving van zijn hand te lezen. Daarnaast was Hofman meer dan twee decennia lang één van de boegbeelden van OOG, onder meer dankzij de meer dan vierhonderd uitzendingen van Beno’s Stad die hij maakte voor de omroep.