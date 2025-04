Modelbouw Krikke sluit de deuren en gaat online verder: “Beste keuze voor de toekomst”

Foto: Google Maps

Modelbouwwinkel Krikke aan de Nieuweweg gaat komende zomer de deuren sluiten. Dat laat het bedrijf weten op sociale media. Wel verdwijnt het bedrijf niet helemaal uit het straatbeeld.

“Na veel wikken en wegen hebben we besloten om onze fysieke winkel te sluiten”, schrijft het bedrijf. “Maar we hebben goed nieuws. We gaan door met onze online-activiteiten op bedrijventerrein Euvelgunne en bieden straks een afhaalmogelijkheid voor online bestellingen.” Verschillende redenen liggen ten grondslag aan de sluiting van de winkel aan de Nieuweweg. “Door veranderde marktomstandigheden, stijgende kosten en een slecht parkeerbeleid van de gemeente Groningen is dit de beste keuze voor de toekomst.”

1 juli

Krikke zit al ruim 45 jaar aan de Nieuweweg. Aan het Dagblad van het Noorden laat Ron Krikke, die het bedrijf van zijn vader overnam, weten dat ondanks de onverbiddelijke tijdgeest de verhuizing pijn doet: “Mijn zus vindt het erger dan ik, omdat mijn vader hier alles heeft opgebouwd.” De verhuizing naar Euvelgunne vindt naar alle waarschijnlijkheid rond 1 juli plaats. In de aanloop naar de verhuizing komt er een gedeeltelijke uitverkoop.

“Krikke is een begrip in Groningen”

Op sociale media reageren mensen teleurgesteld op het nieuws. Charles schrijft: “Jammer om dit te lezen. Als we in Groningen kwamen, bezochten we Krikke altijd. Ik vind het jammer dat alles tegenwoordig online moet. Een persoonlijk gesprek vind ik persoonlijk beter.” Phil laat weten: “Jammer, maar ik snap het wel. Parkeren in de stad is een ramp. Als je alleen al tien minuten in de winkel wil kijken ben je veel geld kwijt.” En Cliff meldt: “Ik vind het een verlies voor alle modelbouw-liefhebbers. De naam Krikke is een begrip in Groningen en daarbuiten. Ja, echt heel jammer.”