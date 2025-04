Mo Allach wordt nieuwe technisch directeur van FC

Mo Allach wordt de nieuwe technisch directeur van FC Groningen. Foto: FC Groningen / fcgroningen.nl

Mo Allach wordt de nieuwe technisch directeur van FC Groningen. De 51-jarige Allach begint direct na dit seizoen aan zijn klus en heeft een contract getekend voor vijf seizoenen.

Allach werd geboren op 20 september 1973 in Den Haag. Na zijn middelbare schooltijd studeerde hij Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Hij voetbalde bij de amateurs van SV DWO in Zoetermeer en Alphense Boys. In het dagelijks leven was Allach jongerenwerker in Gouda, tot hij in 1996 op relatief late leeftijd in het betaald voetbal belandde. Zijn profcarrière begon hij bij Excelsior. In het seizoen 1999-2000 stapte Allach over naar Feyenoord. Tot een officiële wedstrijd kwam het niet, waarop hij in het millenniumjaar overkwam naar FC Groningen. Voor de FC speelde hij iets meer dan twee jaar waarin hij tot 79 officiële wedstrijden kwam, en waarin hij één keer tot scoren kwam.

Frank van Mosselveld (algemeen directeur FC): “Blij dat we Allach hebben weten te overtuigen”

De afgelopen vijf jaar was Allach technisch directeur bij RKC Waalwijk. Algemeen directeur Frank van Mosselveld is blij met de komst van Allach: “De positie van technisch directeur binnen een betaald voetbalclub is in onze ogen van cruciaal belang, zeker bij een club van het kaliber en met de ambities van FC Groningen. Niettemin is de functie van technisch directeur niet bij iedere club ingevuld en zijn de specialisten met specifieke kennis, expertise en ervaring schaars in Nederland. Wij zijn dan ook heel blij dat we Mo hebben weten te overtuigen om voor FC Groningen te kiezen. Hij heeft bewezen een vakman te zijn en een specialist op meerdere facetten die binnen een betaald voetbalorganisatie worden gevraagd.”

Mo Allach: “Er ligt een mooie uitdaging op mij te wachten”

Ook Mo Allach zegt blij te zijn en uit te kijken naar zijn aanstaande overgang naar Groningen. “Er ligt een nieuw avontuur en een hele mooie uitdaging op mij te wachten, waar ik reikhalzend naar uitkijk. Als voormalig speler ken ik de enorme potentie en historie van de club. Graag wil ik eraan gaan bijdragen om na dit seizoen FC Groningen verder te leiden op weg naar een stabiele Eredivisieclub. Maar dat is voor later, want tot aan mijn verhuizing naar het noorden wil ik alle aandacht en energie geven aan RKC Waalwijk. Ik heb heel veel aan deze club en de mensen die er werken, en met wie ik heb samengewerkt, te danken. Er is mij alles aan gelegen om mijn periode in Waalwijk goed af te sluiten. Hopelijk spelen zowel RKC als FC Groningen ook volgend seizoen weer in de Eredivisie. Nadat we die klus hebben geklaard, kan ik mij gaan richten op mijn opdracht in Groningen.”