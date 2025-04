Meerderheid in Kamer voor vuuwerkverbod

Foto: Anna-Louise via Pexels

Ook NSC in de Tweede Kamer schaart zich achter de invoer van een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Daarmee is er, nadat ook de VVD zich vorige week uitsprak voor een dergelijk verbod, nu een meerderheid voor een aangepaste vorm van het wetsvoorstel van GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren.

Vanuit de Groningse gemeentepolitiek is er veel steun voor een dergelijk verbod. Interim-burgemeester Mirjam van ’t Veld van Groningen was eind januari één van de zeventien burgemeesters die een oproep ondertekende richting Den Haag voor een landelijk vuurwerkverbod. Van ’t Veld liet een week geleden aan OOG weten blij te zijn met het op handen zijnde vuurwerkverbod.

De oproep van Van ’t Veld en haar ambstcollega’s volgde na ernstige incidenten bij de afgelopen jaarwisseling. Vooral vuurwerk wat nu legaal is in Nederland zorgde voor veel letsel. Van ’t Veld en haar collega’s noemden daarnaast een ‘sfeer van wetteloosheid’ en beperkte mogelijkheden om te handhaven op onder andere lokale vuurwerkverboden als aanleiding.

Volgens verschillende nieuwsmedia zijn er nog wel een paar haken en ogen die de regeringspartijen zien in het verbod op consumentenvuurwerk. De VVD wil onder meer garanties dat politie en gemeenten flink en effectief handhaven. Ook wil de partij, net als de ChristenUnie en de SGP, dat consumentenvuurwerk nog wel bij ontheffing mag worden afgestoken voor een hele buurt als de burgemeester daar toestemming voor geeft. De VVD vindt ook dat er meer ruimte moet komen in gemeentes voor vuurwerkshows van professionals en dat handelaren in vuurwerk worden gecompenseerd.

Het kabinet denkt dat dit zo’n 50 tot 150 miljoen euro gaat kosten, maar de vuurwerkbranche zelf schat de kosten in op zo’n 900 miljoen euro.

Wanneer het verbod ingaat is nog niet vastgelegd, maar het zou tijdens de komende jaarwisseling al in kunnen gaan. Of dat lukt, hangt af van de invoer van bijbehorende maatregelen rond het afsteken van vuurwerk door buurtverenigingen (met toestemming van burgemeesters). De regels hiervoor moeten dan strak worden dichtgetimmerd, omdat de vrees is dat vuurwerkafstekers snel verenigingen gaan vormen om toch vuurwerk te mogen afsteken.