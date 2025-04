Medewerkers IKEA staken vrijdag opnieuw voor betere CAO

Foto Olivier Steppé, Staking bij Ikea

Komende vrijdag leggen de medewerkers van IKEA het werk neer. De landelijke directie van de woonwinkel deed vorige maand een eindbod voor een nieuwe cao, maar medewerkers zijn het nog steeds niet eens met de voorgestelde arbeidsvoorwaarden.

In februari legden de medewerkers van het warenhuis hun werk al twee keer neer voor betere arbeidsvoorwaarden. FNV eiste toen al een loonsverhoging van zeven procent en maatregelen om de werkdruk te verlagen. IKEA stelde in haar eindbod een minimale loonsverhoging van 2,4 procent voor. Maar ook dit bod houdt de inflatie niet bij, aldus vakbond FNV.

Daarmee biedt het woonwarenhuis geen structurele verbetering van de werkdruk, concludeert FNV. Ook de doorlooptijd van 25 jaar om naar het maximum van een loonschaal door te groeien, is volgens de vakbond veel te lang.

Medewerkers van het woonwarenhuis in Groningen staken deze keer niet op de eigen parkeerplaats aan het Sontplein. De vakbondsleden vertrekken per bus naar Park Transwijk in Utrecht voor een landelijke actiedag.