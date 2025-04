Mattias Gijsbertsen naar WIJ Groningen

Foto: Wouter Holsappel

Het college van B&W heeft Mattias Gijsbertsen benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Wij Groningen.

Voormalig wethouder Gijsbertsen volgt per direct Heinrich Winter op bij WIJ, de sociaal-maatschappelijke organisatie voor inwoners van de gemeente Groningen. Naast Gijsbertsen is Herma Rappa benoemd in de raad van toezicht.

De 40-jarige Gijsbertsen is momenteel senior managing consultant bij Berenschot en woont in Utrecht. Van 2020 tot 2022 was hij directeur van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ en was hij verantwoordelijk voor verbetering in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Van mei 2014 tot april 2020 was hij wethouder van Groningen. In 2022 was hij informateur van een nieuw gemeentebestuur van Groningen, en in januari van dit jaar formateur van een nieuw provinciebestuur.

De raad van toezicht is verheugd met Gijsbertsen: “Hij kent niet alleen de stad Groningen en de Groninger politiek, maar stond ook aan de basis van WIJ Groningen en kent als geen ander het belang van de opdracht van WIJ Groningen.” Volgens de raad van toezicht is hij een verbindende strateeg en heeft hij een aantoonbare visie en ervaring in het sociale domein.