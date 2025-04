Martinikerk heeft tienduizenden euro’s nodig voor nieuwe binnenverlichting

Foto: Sebastiaan Rodenhuis voor Marketing Groningen

De verlichting in de Martinikerk is kapot en verouderd. Daarom houdt de kerk een inzamelingsactie om duizenden euro’s op te halen voor nieuwe, duurzame lampen.

De oude lampen knipperen en verstoren de sfeer tijdens concerten en evenementen. Ook de eeuwenoude secco’s en de kunstwerken van Egbert Modderman zijn slecht zichtbaar. Met nieuwe verlichting wil de kerk deze weer mooi uitlichten.

Het vernieuwen van de verlichting kost 110.000 euro. De Stichting Martinikerk Groningen probeert 25.000 euro op te halen via een inzamelingsactie. De rest wordt betaald met steun van fondsen, bedrijven en andere organisaties.

Wie wil doneren, kan dat doen via deze link. Donateurs kunnen als dank kiezen voor een tegenprestatie. Denk aan een uitnodiging voor een lichtconcert, een verrassingspakket, een middeleeuwse avond in de kerk, of een rondleiding bij het beroemde Schnitgerorgel. Wie meer geeft, kan zelfs een ontbijt krijgen in de stille kerk.

De inzamelingsactie staat los van de gemeentelijke plannen om de Martinitoren opnieuw te verlichten. De gemeente schakelde eind 2022 de oude lampen uit om energie te besparen, nadat de energieprijzen door de oorlog in Oekraïne sterk waren gestegen. Een initiatief van Groningse ondernemers, met een bijbehorende inzamelingactie, zorgde er deze wintermaanden voor dat de toren sinds kerstavond tijdelijk wel weer in het licht stond. Maar die verlichting is weer weggehaald, in afwachting van een permanent systeem met duurzame LED-verlichting. Deze zomer moet dit nieuwe systeem er zijn.