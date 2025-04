‘Mario Kart-bocht’ krijgt nieuwe laag asfalt na meerdere ongelukken

Foto: 112 Groningen

De beruchte ‘Mario Kart-bocht’, de verbindingsweg tussen de zuidelijke ringweg (N7) en de westelijke ringweg (N370), wordt volgende week aangepakt. Dat melden verschillende media dinsdagmiddag. De bocht is sinds de opening al zeker tien keer het toneel geweest van een ongeluk.

Afgelopen paasweekend gebeurde het opnieuw. Een auto vloog uit de bocht en de brandweer moest een gewonde inzittende bevrijden.

De bocht staat bekend als gevaarlijk, vooral bij nat weer. De maximumsnelheid is 50 kilometer per uur, maar er wordt vaak harder gereden. Hoewel de bocht voldoet aan de regels, blijkt uit ervaring dat sommige auto’s even loskomen van het wegdek.

Volgens Aanpak Ring-Zuid komt dat mogelijk door een klein deukje in het asfalt, gecombineerd met de helling van de weg. In de nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 april wordt het deukje gerepareerd en komt er een nieuwe laag asfalt. Die nacht zou de weg toch al afgesloten zijn voor afrondende werkzaamheden.