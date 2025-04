Marco (15) basketbalt bij YETS Groningen: “Ik ben hier meer geopend”

Basketballen, huiswerk maken en samen eten: dit allemaal gebeurt bij YETS Groningen, een speciaal programma waarin sport centraal staat om kwetsbare jongeren te begeleiden, zodat ze sterker in hun schoenen staan.

“Ik vind het vooral gezellig om hier te zijn”, zegt de 15-jarige Marco. Hij is anderhalf jaar geleden begonnen bij YETS. Na school verveelde hij zich vaak en wist hij niet met wie hij moest omgaan. “Ik was best wel veel alleen”, zegt hij.

Sport als basis

YETS staat voor Youth Empowerment Through Sports, oftewel het versterken van de positie van jongeren door middel van sport. Het is een organisatie die kwetsbare jongeren begeleidt om maatschappelijke uitval te voorkomen. In Groningen bestaat YETS sinds vier jaar op de Campus Kuiverboom in Lewenborg. In Nederland zijn er ook teams van YETS in Vlaardingen, Schiedam en Den Haag.

Sociaal contact

Marco is een van de ongeveer vijftien jongeren die twee keer per week naar de Campus Kluiverboom gaat. Hij kwam met YETS in aanraking doordat er gastlessen gegeven werden tijdens gym. Hij wist één ding zeker: aansluiten bij een basketbalteam zou hem zeker meer sociale contacten geven. Hij besloot zich aan te melden.

En dat bleek voor hem een goede stap te zijn. “Na YETS ben ik echt meer geopend”, zegt hij trots. Hij heeft daarnaast ook nieuwe vrienden gemaakt. “Ik zat vroeger altijd op m’n kamer, kwam nooit buiten, maar nu is het anders. Ook mijn vader ziet dat ik blij ben als ik thuiskom.”

Onvoorwaardelijk

Coaches Randall Martina en Jurell Thoma helpen de groep jongeren door onvoorwaardelijk voor hen klaar te staan. “We bieden duidelijke kaders en gaan in kwetsbaarheid voor om de verbinding met jongeren aan te gaan”, zegt coach Randall. Die verbinding wordt tijdens de lessen gelegd, maar ook daarbuiten. Coach Jurell: “Met Marco speel ik ook regelmatig videospelletjes. En we basketballen ook samen. Ja, ik probeer er echt voor hem te zijn.”

Marco voelt zich heel erg thuis bij zijn coaches. “Jurell is heel grappig en ik lijk ook wel een beetje op Randall, iemand met veel fantasie.” Sinds hij bij YETS zit, lukt het hem steeds beter om zijn problemen te delen met zijn coaches. “Iets wat ik geleerd heb, is om open te zijn en dingen niet voor mezelf houden, want dat maakt het erger”, zegt hij. “Als je privédingen hebt, kan je altijd bij hen terecht. Ja, het zijn gewoon topcoaches.”