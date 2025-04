Man uit Groningen gewond bij ernstig ongeluk op A50

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 29-jarige man uit Groningen is maandagavond gewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Epe.

Het ongeluk gebeurde rond 21.30 uur en betrof twee personenauto’s. De Groninger zat in de auto met een 28-jarige vrouw uit Nijmegen. De andere betrokken auto werd bestuurd door een 21-jarige man uit Apeldoorn.

De voertuigen botsten op elkaar en sloegen over de kop. Eén auto belandde achter de vangrail in de berm. De Groninger kwam er vanaf met een paar schrammen, maar zijn passagiere liep botbreuken op.

De A50 richting Zwolle was urenlang afgesloten vanwege het ongeval. De politie deed onderzoek en een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto’s weggesleept. De Apeldoorner wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeval, maar is niet aangehouden. Volgens de politie was hij niet onder invloed van alcohol of drugs.