Man uit Friesland (23) vrijgesproken van mishandeling op festival Helden van Oranje

De Helden van Oranje. Foto: ingezonden

Een 23-jarige man uit het Friese Burgum is vrijdag vrijgesproken van mishandeling tijdens het Helden van Oranje-festival in het Stadspark van twee jaar geleden. De rechtbank vindt dat er te weinig bewijs is dat hij degene was die het slachtoffer schopte.

Het incident gebeurde in april 2023. Een 48-jarige man uit Harkema raakte toen zwaargewond. Hij werd geslagen en tegen zijn gezicht geschopt. Daarbij liep hij meerdere botbreuken op. De mishandeling werd gefilmd en de beelden gingen rond op sociale media. De verdachte zei zelf dat hij op de beelden te zien is, maar ontkende dat hij heeft geschopt.

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie nog een taakstraf van 160 uur tegen de verdachte. Volgens het OM was op camerabeelden te zien dat hij het slachtoffer schopte. Een getuige wees hem ook aan.

De rechtbank ging daar niet in mee. De rechters vonden de bewijzen niet sterk genoeg. Volgens de rechtbank is niet vast te stellen dat hij de man heeft mishandeld. Daarom is hij vrijgesproken. Er was maar één getuige die hem herkende. En de camerabeelden waren volgens de rechtbank niet duidelijk genoeg om zeker te weten dat hij de dader was.