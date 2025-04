Mama gaat dansen: “Nieuw feestconcept speciaal voor moeders”

Een nieuw feestconcept dat zich speciaal richt op vrouwen en in het bijzonder op moeders. Dat is ‘Mama gaat dansen’. De eerste editie gaat plaatsvinden op 16 mei bij The Social Hub aan het Boterdiep.

Initiatiefnemer van het evenement is Daniela Brandt van Doorn uit Sappemeer. “Het idee achter ‘Mama gaat dansen’ is om een avond te organiseren die volledig gericht is op vrouwen in een levensfase waarin zij vaak veel zorg dragen voor kinderen, familie en werk, maar er maar weinig ruimte is voor zichzelf”, vertelt Brandt van Doorn. “Met dit feest wil ik een plek bieden waar vrouwen, samen met hun beste vriendin of ook alleen, even helemaal kunnen ontspannen, genieten en zichzelf kunnen zijn.”

Wuppertal

Het initiatief is niet helemaal nieuw. Het idee om een feestavond voor vrouwen te organiseren ontstond in 2022 in het Duitse Wuppertal waar Andrea en Anna met het idee kwamen: “We zijn allebei moeder en in december 2022 kwam het verlangen om weer eens te gaan feesten”, vertellen de twee. “Maar helaas waren er geen feesten die voor 23.00 uur begonnen. ’s Nachts om 01.00 uur naar een club gaan was moeilijk te rijmen met ons gezinsleven. Daarom zijn we het maar zelf gaan organiseren. Een feest van 20.00 tot 23.00 uur, waardoor deelnemers weer op tijd thuis kunnen zijn.”

“Bewust alleen voor vrouwen georganiseerd”

De eerste edities sloegen aan en inmiddels heeft het concept zich verspreid over diverse landen. Brandt van Doorn: “Het team bestaat op dit moment uit 37 moeders uit vijf verschillende landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en nu ook Nederland.” De editie van 16 mei is de eerste in Groningen. “Met dit feest wil ik een plek bieden waar vrouwen, samen met hun beste vriendin of ook alleen, even helemaal kunnen ontspannen, genieten en zichzelf kunnen zijn. Een avond die past bij hun leven van nu, waarin zij centraal staan. Daarom is het evenement bewust alleen voor vrouwen georganiseerd, ook als een soort safe space, waar zij zich gezien en vrij kunnen voelen.”

Meer ruimte en aandacht voor vrouwen

De bedoeling is dat het een echte feestavond gaat worden met goede muziek. Brandt van Doorn hoopt met haar initiatief een beweging op gang te brengen waarin vrouwen meer ruimte en aandacht voor zichzelf mogen opeisen. Het feest in The Social Hub begint op 16 mei om 20.00 uur en duurt tot 23.00 uur. Meer informatie vind je op deze website.