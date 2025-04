Maarten van Gent, eerste kampioenscoach Donar, op 78-jarige leeftijd overleden

Foto: RTL - Thirza Wijnja

Oud-basketbalcoach Maarten van Gent is maandag op 78-jarige leeftijd overleden. Van Gent leidde Donar in 1982 naar de eerste landstitel in de clubgeschiedenis.

Hij leed al enige tijd aan alvleesklierkanker en overleed in het ziekenhuis in Rakvere, Estland. Van Gent laat twee zonen achter. Zijn lichaam is afgestaan aan de medische wetenschap.

De geboren Rotterdammer kwam in 1980 naar Groningen. Na twee jaar bouwen aan de ploeg haalde hij in 1982 de eerste landstitel binnen voor de Groningse basketbalclub. Na het kampioenschap vertrok hij bij Donar en coachte onder meer enkele Belgische teams naar landskampioenschappen. Ook was hij bondscoach van Nederland en Estland.

In 1991 verhuisde Van Gent naar Estland. In 2005 stopte hij met coachen om zich te richten op zaken en management. Ook werkte hij drie jaar als scout voor het NBA-team New York Knicks.

Begin 2025 was Van Gent te zien in het televisieprogramma Winter Vol Liefde. Kort na de opnames kreeg hij te horen dat hij ernstig ziek was. Zijn overlijden deelde hij zelf via een afscheidsvideo op zijn Facebookpagina.