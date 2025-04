“Maandag veel zon, komende dagen wisselend bewolkt”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen krijgen we te maken met bewolking. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het voorlopig nog wel droog.

“Maandag is er veel zon en blijft het droog”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 10 of 11 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 4. In de nacht naar dinsdag minima rond het vriespunt en op uitgebreide schaal (zware) grondvorst. Dinsdag wordt het een rustige dag. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en het wordt 12 of 13 graden.”

“Woensdag zijn er wolkenvelden, afgewisseld door opklaringen. Het blijft droog en bij rustige condities wordt het 12 of 13 graden. De rest van de week zijn de veranderingen klein. Tijdens het aanstaande weekend gaat er wel het een en ander veranderen. Gaat het regenen, of wordt het weer warmer? Ik vertel er alles over op de weerpagina.”