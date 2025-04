Lycurgus verliest kansloos van Haasrode Leuven

De volleyballers van Nova Tech Lycurgus hebben zondagavond de uitwedstrijd tegen Haasrode Leuven kansloos verloren. Het werd in de Belgische stad 3-0.

Haasrode stond op de tweede plaats in de BeNe Conference; vlak boven de Groningers. In februari wonnen de Belgen met 1-3 in Martiniplaza. Zondag waren ze duidelijk te sterk. De setstanden waren 25-16, 25-22 en 25-20.

Doordat Lindemans Aalst zondag won van Orion Stars, is Lycurgus gezakt naar de vierde plaats en staat Aalst op de derde plaats. Lycurgus heeft nu 23 punten uit 7 wedstrijden.

Komende zondag is Lindemans Aalst de laatste tegenstander van Lycurgus in de BeNe Conference. Dit is een thuiswedstrijd voor Lycurgus.