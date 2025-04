Lycurgus haalt commercieel manager Dennis Borst terug bij spelersselectie

Foto: Dijks Media via Lycurgus

Nova Tech Lycurgus heeft Dennis Borst, commercieel manager bij de Groningse volleybalclub, toegevoegd als speler aan de selectie voor de play-offs. Vanwege blessures bij andere middenaanvallers is hij als extra optie opgenomen in het team.

De 33-jarige Borst stopte drie jaar geleden als speler. In zijn carrière speelde hij negentien finales en won hij tien prijzen met de club. Sindsdien is hij actief als commercieel manager bij Lycurgus. Borst bleef wel sporten en traint sinds kort weer mee met het team.

“Ik train sinds een maand twee keer per week mee en dat gaat best goed”, zegt Borst. “Toen ik drie jaar geleden stopte, zei ik dat ik nooit meer zou volleyballen, maar het bloed kroop toch waar het niet gaan kon. Bovendien ben ik altijd vier à vijf keer in de week blijven sporten, zodat mijn basisconditie nooit weg was.”

Zondag staat Borst voor het eerst weer op het wedstrijdformulier tijdens de halve finale tegen Prima Donna Kaas Huizen in Martiniplaza. Maar Borst is duidelijk over zijn rol, die hem waarschijnlijk langs de kant gaat houden. “Ik ga er niet vanuit dat ik minuten ga maken, maar er als extra optie bij zijn voelt goed”, aldus Borst. “Fysiek valt het zeker niet tegen en als Mark Lebedew (coach) besluit me erin te zetten dan zal ik er staan.”

Lebedew is blij met de toevoeging van Borst. “We hebben Dennis in eerste instantie gevraagd om mee te trainen en we zagen dat hij het volleyballen nog niet verleerd is. Zijn niveau is behoorlijk goed. Kijkend wat er qua wedstrijden aankomt in korte tijd denken we dat het veiligheidshalve goed is om Dennis er rondom de wedstrijden bij te hebben.”