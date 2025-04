Lycurgus eindigt BeNe Conference op de vierde plek

Nova Tech Lycurgus is in de BeNe Conference geëindigd op de vierde plaats. Zondag verloren de Groninger volleyballers de laatste wedstrijd van deze competitie. Het werd in Martiniplaza 2-3 voor Lindemans Aalst.

Het was een wedstrijd tussen de nummer 3, Aalst, en de nummer 4, Lycurgus. Twee maanden geleden wonnen de Groningers nog in Aalst met 0-3. Zondag waren beide ploegen duidelijk meer aan elkaar gewaagd. In de eerste set waren de verschillen lange tijd klein, totdat de thuisploeg uitliep naar 23-18. Dit verschil konden de Belgen niet meer goedmaken, en de set eindigde bij 25-21.

Ook de tweede set was spannend, maar die ging naar de gasten met 23-25. De derde set was een eenvoudige prooi voor Aalst: 16-25. De vierde set daarentegen werd weer gewonnen door Lycurgus, met 25-19. De beslissende vijfde set was weer zeer spannend, en die ging uiteindelijk naar Aalst: 12-15.

Door dit resultaat eindigt Lycurgus op de vierde plek. De ploeg van coach Mark Lebedew heeft 24 punten uit 8 wedstrijden. Aalst eindigt als derde, met 25 punten.