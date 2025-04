Lycurgus begint play-offs met simpele zege op Huizen

Nova Tech Lycurgus is de play-offs om de landstitel prima begonnen. In de eerste wedstrijd van de halve finale wonnen de Groninger volleyballers zondagmiddag in Martiniplaza eenvoudig met 3-0 van Prima Donna Kaas Huizen.

Al vrij snel in de eerste set nam de thuisploeg een ruime voorsprong, en via 14-8 werd het 25-14. In de tweede set konden de gasten nog meekomen tot 11-9, maar daarna liep Lycurgus uit naar 25-14. In de derde set liep Lycurgus uit van 10-10 naar 20-15, maar na 24-20 wist de ploeg pas het vierde matchpunt te pakken: 25-23.

De stand in deze ‘best of 3’ is nu 1-0 voor Lycurgus. Komende woensdag is de tweede wedstrijd, in Huizen. Wint Lycurgus die wedstrijd, dan staat de ploeg in de finale. Verliest Lycurgus, dan is er komende zaterdag een beslissingswedstrijd in Groningen.