Longexperts: ‘Astmapufjes zijn erg slecht voor het klimaat’

Foto: coltsfan via Pixabay

De meest gebruikte pufjes voor longpatiënten bevatten stoffen die erg slecht zijn voor het klimaat. Volgens longexperts kan het merendeel van de patiënten overstappen op minder schadelijke medicatie.

Een nieuwe richtlijn moet artsen helpen om meer ‘klimaatbewust’ voor te schrijven. De sector is verantwoordelijk voor zo’n 7 procent van de landelijke broeikasgasuitstoot, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Ook de vier miljoen drijfgasinhalatoren die artsen in ons land per jaar voorschrijven aan zo’n anderhalf miljoen longpatiënten dragen hieraan bij. Bovendien heeft de opwarming van de aarde directe negatieve effecten op longpatiënten. Het drijfgas uit één inhalator veroorzaakt een vergelijkbaar broeikaseffect als 320 kilometer rijden met een benzineauto.

Job van Boven, apotheker-onderzoeker in het UMCG over drijfgaspufjes: “Zo’n 55 procent van de anderhalf miljoen longpatiënten gebruikt die nu, terwijl dat maar voor 15 tot 20 procent nodig is.” Het alternatief is een poederinhalator. Daarbij moet een patiënt heel krachtig en diep inademen. Dat kan niet iedereen: kleine kinderen en ouderen bijvoorbeeld lukt dit niet. Zij zijn daarom aangewezen op de pufjes met drijfgas.

Van Boven en andere longexperts stellen dat de richtlijn artsen moet helpen om te bepalen wanneer en hoe patiënten op een veilige manier op een ander middel kunnen overstappen.