Liveblog: Groningen viert Koningsdag

Foto: Rieks Oijnhausen

Groningen viert zaterdag de verjaardag van koning Willem-Alexander. Op verschillende plekken in de gemeente vinden vrijmarkten, evenementen en muziekoptredens plaats. In dit liveblog een overzicht van de festiviteiten.

13.05 uur:

In de binnenstad is het gezellig druk. Op de Vismarkt is het Koningsdagprogramma inmiddels van start gegaan. Vanaf 14.00 uur treedt Marieke Schenk op. Later op de dag zijn er optredens van DJ Nico, VanDeStraat en DJ Arnoud. Gisteravond was het podium al in gebruik voor het Koningsnachtprogramma. Hoofdartiest was zanger Kevin Paré. Gerhard Hurenkamp maakte een filmpje van het optreden:

12.55 uur:

Vanwege de drukte is fietsen in sommige delen van de binnenstad vandaag tijdelijk niet toegestaan. Het gaat om de Vismarkt, Sint Jansstraat (vanaf het Provinciehuis) en de Oosterstraat. Groningen Bereikbaar meldt dat bezoekers van buiten de stad afgeraden wordt om met de auto naar het centrum te komen. “Het advies is om je auto gratis op een P+R-terrein aan de rand van de stad te parkeren. Vanaf de P+R reis je snel en gemakkelijk met de bus naar de binnenstad.

12.01 uur:

Behalve in de stad vinden er ook in de gemeente tal van activiteiten plaats. In Ten Boer is er een mini-concert van muziekvereniging Volharding. Van 13.00 tot 16.00 uur vindt er in het centrum van het dorp een kindervrijmarkt plaats. Rond de vrijmarkt worden diverse activiteiten gehouden. Ook in het centrum van Haren is er een vrijmarkt. “Het centrum wordt verder opgevrolijkt door de rondgang van diverse Disneyfiguren, en we hebben een dweilorkest en steelband ‘Pan Magic’”, laat de organisatie weten.

11.31 uur:

Koningsdag is nu ook officieel begonnen. Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) en wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) waren in de Martinitoren aanwezig bij het klokkenluiden. Na afloop werd er door de aanwezigen oranjebitter gedronken.

Het luiden van de klokken. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

11.05 uur:

Voorafgaand aan Koningsdag vond Koningsnacht plaats. Op de Drafbaan in het Stadspark werd het festival De Helden van Oranje gehouden met optredens van onder andere Frans Bauer, Marco Schuitmaker en de Snollebollekes. Het evenement was volledig uitverkocht. Volgens de gemeente hebben zich tijdens de Koningsnacht geen incidenten voorgedaan. Ook in de binnenstad bleef het gezellig.

09.36 uur:

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het vandaag een stralende Koningsdag. In de ochtend is het zonnig. In de middag ontstaan er een paar stapelwolken, maar het blijft droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 16 tot 20 graden.

08.46 uur:

Het was in de ochtenduren al flink druk op de singels. Daar vindt de traditionele vrijmarkt plaats. Officieel zou de vrijmarkt om 09.00 uur opengaan, maar de fanatieke koopjesjagers weten dat ze er als de kippen bij moeten zijn: “Als je te laat bent, dan zijn de beste deals al vergeven”, vertelt één van hen.