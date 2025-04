LIVE | FC Groningen hoopt op zaterdagavond-effect tegen PSV

Goedenavond! FC Groningen treft zaterdagavond de tweede topclub op rij. Woensdag werd met 4-1 bij Feyenoord verloren. Een geflatteerd verlies, want de FC kon tot diep in de tweede helft goed meekomen met de Rotterdammers. Trainer Dick Lukkien hoopt het PSV dan ook dat met een zaterdagavond in de Euroborg moeilijk te maken.

Dat is ook geen verkeerde gedachte. Lukkien heeft bij meerdere wedstrijden aangegeven dat de Euroborg op zaterdagavond een bijzondere plek is om te spelen. Een groot compliment aan de thuissupporters en dat de Euroborg dit seizoen een onneembare vesting lijkt, zien we ook terug in de cijfers: FC Groningen incasseerde dit seizoen slechts 7 doelpunten in het eigen stadion. Geen enkel ander Eredivisie-team kreeg in eigen huis zo weinig doelpunten tegen .

PSV staat tweede en liet veel punten liggen in de laatste vijf uitwedstrijden, waaronder verlies tegen Heerenveen, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Daarnaast is de achterstand op koploper Ajax uitgelopen naar 9 punten. De Amsterdammers wonnen vorige met 2-0 van de Eindhovenaren. PSV-trainer Peter Bosz lijkt het kampioenschap al opgegeven te hebben, maar heeft de punten hard nodig om boven Feyenoord te blijven, dat slechts 2 punten onder PSV staat op de derde plek in de Eredivisie.

Bij FC Groningen keert Tika de Jonge terug in de basis na zijn schorsing en ook Mats Seuntjens kan weer aan de aftrap beginnen. Marvin Peersman start in plaats van Thijmen Blokzijl die vrijdag ziek de training verliet. Hij zit ook niet bij de wedstrijdselectie.

Lukt het de FC om met het zaterdagavond-in-de-Euroborg-effect punten te pakken? Je leest het in dit liveblog.

–

‘1 PSV trap af. De wedstrijd FC Groningen – PSV is begonnen in een volle Euroborg. Ook het uitvak is uitverkocht.

Opstelling FC Groningen: Vaessen; Rente, Ekdal, Peersman, Prins; Seuntjens, De Jonge, Valente, Resink, Kwakman; Van Bergen.

Opstelling PSV: Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Tilman, Veerman, Saibari; Perišić, De Jong, Lang.