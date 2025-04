Lintjesregen op Stadhuis zorgt voor twaalf onderscheidingen

Burgemeester Mirjam van ’t Veld reikt deze vrijdag elf koninklijke onderscheidingen uit en belt één gedecoreerde. Dit ter gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen.

Zeven Groningers ontvangen de onderscheiding die hoort bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vier personen worden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één decorandus wordt Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het gaat om tien mannen en twee vrouwen.

De hoogste onderscheiding is voor professor Arnold Driessen. Hij wordt benoemd tot Ridder, voor zijn verdiensten als microbioloog bij de Rijksuniversiteit Groningen. Er is ook een lintje voor het echtpaar Dick en Lamke Dijkstra, voor hun vele verdiensten als vrijwilliger.

De jongste gedecoreerde is de 41-jarige Amrut Sijbolts. Hij zat veertien jaar in de gemeenteraad. De oudste is de 77-jarige Gerard van de Poll. Hij kreeg een lintje voor zijn werk als voorzitter van het buurtbestuur Noorderplantsoen en zijn inzet voor ‘oudere buren’.