Linkse fracties zien jarenlang verval Het Heerenhuis en vragen om boete op leegstand

Foto via Google Maps - Streetview

Het al jaren leegstaande Heerenhuis aan de Spilsluizen is drie linkse partijen in de gemeenteraad een doorn in het oog. Voor de fracties is het een symptoom van een probleem dat op veel andere plekken in de gemeente speelt. PvdA, SP en GroenLinks willen daarom dat de gemeente harder optreedt tegen langdurige leegstand van woningen en bedrijfspanden.

Van hotspot naar trekpleister voor overlast

Het Heerenhuis was jarenlang een levendige plek met horeca en een zalencentrum, schrijven de fracties. Nu is het pand gesloten, raakt het in verval en ligt de openbare ruimte er verlaten bij.

Volgens PvdA-raadslid Rico Tjepkema is dat het gevolg van beleggers die het pand vooral als investering zien: “Het handelen van beleggers heeft ervoor gezorgd dat Het Heerenhuis nu al jarenlang leegstaat zonder concreet zicht op een nieuwe functie. Wangedrag van beleggers creëert het omgekeerde Dudok: de straat verslonst en is een trekpleister voor overlast.”

Leegstand op meer plekken

De partijen wijzen op meer leegstaande panden in de stad. Ook in de Herestraat, de Oude Kijk in ’t Jatstraat, Beijum, de Schildersbuurt en De Wijert zien de fracties het probleem terug.

“In elke woning die leegstaat, kan in tijden van ongekende wooncrisis gewoond worden. Elke bedrijfsruimte die leegstaat, is er één die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een horecazaak of kleine retailer.”

Strengere regels

Volgens de fracties moet de gemeente gebruikmaken van de Leegstandwet, die gemeenten de mogelijkheid biedt om een meldplicht in te voeren en boetes op te leggen. Groningen heeft nog geen leegstandverordening. De partijen vragen het college of het bereid is deze alsnog op te stellen, net als andere grote steden.

“Met een leegstandverordening kan de raad een meldplicht instellen en het college de bevoegdheid geven een boete op leegstand in te voeren. Veel grotere steden werken inmiddels met een leegstandverordening. Andere steden hebben een verordening in voorbereiding of onderzoeken of ze deze wettelijke mogelijkheid willen inzetten.”