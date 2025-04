Liggend luisteren naar Einaudi, Queen en Abba in Martinikerk

Foto via Theaterkantoor.nl

In de Martinikerk in Groningen kunnen muziekliefhebbers volgende week zaterdag liggend luisteren naar klassieke bewerkingen van bekende muziek.

Het concert vond eerder plaats in Utrecht en Arnhem en komt nu als première naar de Martinikerk. Bezoekers mogen tijdens de concerten liggen op een matje of luchtbed, maar kunnen ook gewoon zitten in de kerkbanken.

De muziek van componist Ludovico Einaudi wordt gespeeld op vleugel door pianist Bernd van den Bos. Later op de avond speelt Van den Bos ook muziek van Queen en Abba als een klassieke versie van de popmuziek.

