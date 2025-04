Lichtvervuiling maakt werk van studenten sterrenkunde moeilijk

Foto: Blaauw Sterrenwacht

Studenten sterrenkunde blijven hinder ondervinden van lichtvervulling op de Zernike Campus. Dit ondanks initiatieven om die vervuiling terug te dringen. Dat meldt de Ukrant.

Initiatieven die op de campus zijn genomen komen niet echt van de grond, stellen hoogleraar sterrenkunde Reynier Peletier en sterrenkundige Theo Jurriëns. Eigenlijk is de situatie met de jaren alleen maar verergerd. Studenten sterrenkunde gebruiken sinds 2008 de Gratamatelescoop in de Bernoulliborg. Dat is een van de grootste telescopen van ons land. Volgens Peletier en Jurriëns staat die niet op een ideale plek.

‘Lichtvervuiling was er al bij de bouw van de sterrenwacht’, zegt Peletier in de Ukrant. ‘Maar twintig jaar geleden was het probleem kleiner. De campus is voller geworden en de lichtvervuiling erger. Tijdens bouwperiodes is het helemaal verschrikkelijk door alle bouwlampen ’s nachts.’ Vorig jaar bleek de campus zelfs een van de lichtste plekken van Nederland. Zo is de hele Feringebuilding ’s nachts verlicht.

Als gevolg hiervan wordt de potentie van de Gratamatelescoop niet optimaal benut. ‘Zwakke sterren en sommige kometen zijn niet zichtbaar’, vertelt Peletier. Er zijn initiatieven genomen om het probleem aan te pakken, maar volgens Peletier en Jurriëns ontbreekt de regie. ‘Te veel betrokken partijen, niemand neemt de leiding. En met de huidige bezuinigingen is er simpelweg weinig geld. Dan gebeurt er dus niets.’ Volgens de sterrenkundigen is samenwerking met andere landen daarom essentieel.