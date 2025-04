Foto: 112 Groningen

Op het Hoofdstation is dinsdagochtend een lichaam gevonden. Over de doodsoorzaak is vooralsnog niets bekend.

Ook is niet bekend of de vondst van de overledene verband houdt met de steekpartij, die dezelfde ochtend plaatsvond op het nabijgelegen Cascadeplein. Daarbij raakte een 47-jarige vrouw uit Tolbert gewond.

Het stoffelijk overschot werd gevonden op één van de perrons van het Hoofdstation. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse, waaronder de incidentenbestrijding van ProRail.