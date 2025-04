Lelystad denkt aan uitvergrote kloon van Forum Groningen in binnenstad

Foto Andor Heij: Doorkijk naar Forum Groningen

Een uitkijkpunt met horecazaak, ruimte voor woningen, kantoren of een hotel en een groot poppodium in een herkenningspunt voor de binnenstad. Het gemeentebestuur van Lelystad is volgens Omroep Flevoland voornemens om in haar stadshart een uitvergrootte kloon van Forum Groningen neer te zetten.

Het gebouw mag maximaal 70 meter hoog worden. Ter vergelijking: het Forum in Groningen is 45 meter hoog. Bovenin het nieuwe gebouw wil Lelystad een uitkijkpunt en horecazaak, net als in Stad. Het moet vijf tot zeven verdiepingen krijgen. In het pand komen mogelijk woningen, kantoren en een hotel.

Ook komt er een nieuw poppodium met een grote zaal voor 650 mensen. Daarnaast moet er een café komen dat bij evenementen open is. Ook is er ruimte voor een popschool. Net als in Groningen komt onder het gebouw een fietsenstalling voor ongeveer 1000 fietsen, met daarnaast mogelijk een parkeergarage.

Directeur Dirk Nijdam van Forum Groningen laat zondag aan RTV Noord weten verheugd te zijn met de inspiratie die Lelystad opdeed in Stad. Maar de Forum-directeur waarschuwt de hoofdstad van Flevoland ook: Nijdam vindt dat een gebouw zoals het Forum niet zomaar gekopieerd moet worden. Volgens hem werkt het Forum goed in Groningen omdat het past bij de stad en haar inwoners. Een nieuw gebouw moet daarom aansluiten bij de wensen en de sfeer van Lelystad.