Leasemaatschappij Autokan nieuwe hoofdsponsor FC Groningen

Foto: Joris van Tweel.

FC Groningen heeft vanaf komend seizoen een nieuwe hoofdsponsor. Het gaat om de Groningse leasemaatschappij Autokan.

Autokan is de opvolger van OG Clean Fuels. Het bedrijf richt zich op de financiële lease voor de zakelijke markt. Vanaf het nieuwe voetbalseizoen prijkt de naam van Autokan twee jaar lang op de wedstrijd- en trainingskleding van de FC.

Autokan is een Gronings FinTech-bedrijf, dat aan klanten een platform biedt voor de financiering van een geschikte zakelijke auto. De oprichters en eigenaren Robert Geerts en Niek Tieben zijn sinds vorig jaar verbonden aan FC Groningen. Het Groningse duo begon in Euroborg met een lidmaatschap van de businessclub en groeit nu door naar de positie van meest prominente partner bij de club.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is trots: “Het is voor iedere betaald voetbalorganisatie van groot belang een goede premium partner te kunnen vastleggen. Uiteraard vanwege de financiële component, maar zeker ook voor het merk en de uitstraling van de club is het belangrijk een goede en betrouwbare hoofdsponsor te hebben.”