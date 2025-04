Langs de Erven wint opnieuw ‘Mooiste straat’-bokaal in Meerstad

De organisatie van Koningsdag in Meerstad. Foto: ingezonden

De straat Langs de Erven in het dorp Meerstad heeft zaterdag de ‘Mooiste straat’-bokaal gewonnen. De prijs wordt volgens Johan Wilts van dorpsbelangen elk jaar uitgereikt tijdens Koningsdag.

Johan, ook bij jullie vandaag was het Koningsdag. Hoe is het gegaan?

“We kijken terug op een hele leuke en gezellige dag. Het begon vanochtend met een kleedjesmarkt bij de supermarkt in het dorp. Aanvankelijk maakten we ons wat zorgen omdat het bij het dageraad nog wel erg mistig was. Maar toen de markt begon, verdween de mist razendsnel en werd het zonnig. Het waren teveel mensen om te tellen.”

Is het op zo’n dag zo dat alle inwoners hun spullen van zolder proberen te verkopen?

“We richten ons met de kleedjesmarkt op onze jongste inwoners. Dus de kinderen in de leeftijd tot en met ongeveer 16 jaar. Bij de markt was er overigens ook de mogelijkheid om een kopje koffie of een ijsje te bemachtigen op het terras.”

Tekst gaat verder onder de foto:

In Meerstad werd de kleedjesmarkt gehouden bij de plaatselijke supermarkt. Foto: ingezonden

In de middag vond er een programma plaats bij Het Strandhuis?

“Daar was door de eigenaar een muziekfeest opgezet. Er was livemuziek van verschillende artiesten. Zo zong ons eigen koor ‘Meer Noten’ een aantal liedjes. Daarnaast waren er optredens van de liveband Casino Royal en DansJeRot. Eten en drinken was er volop en ook voor de kinderen waren er activiteiten georganiseerd. Het was een heel gezellig en feestelijk programma.”

Daarnaast hebben jullie in Meerstad ook een traditie…

“Wij vragen in de aanloop aan bewoners om hun straten zo mooi mogelijk te versieren. Op Koningsdag rijdt een jury rond om de versieringen te beoordelen. Vorig jaar won de straat Langs de Erven. En zij wonnen ook dit jaar. We initiëren deze wedstrijd met het doel bewoners te laten samenwerken. Dat ze als straat na gaan denken hoe ze door samenwerking het mooi kunnen maken. Dat verbindt en slaat bruggen. Langs de Erven heeft dat inmiddels flink in de vingers. Bij versieringen kun je denken aan vlaggetjes en tekeningen met stoepkrijt. Maar uiteindelijk mogen straten het zelf invullen.”

Hoe belangrijk is Koningsdag voor Meerstad?

“Toch wel belangrijk. We organiseren in het dorp meerdere activiteiten. De Vierdaagse straks bijvoorbeeld en in november de intocht van Sinterklaas. Elk evenement trekt een bepaald publiek dat verbinding in de hand werkt. Ik had het al even over de mooiste straat. Maar we hadden ook een wedstrijd waarbij kinderen werden uitgedaagd om hun fiets zo mooi mogelijk te versieren. Hier hebben zo’n vijftig kinderen aan meegedaan. Eén van de deelnemers had zijn fiets met behulp van karton omgetoverd in een koets. De zes mooiste ontwerpen kregen een prijsje.”

Je klinkt blij…

“Ik heb vandaag veel vrolijke mensen gezien. Het was een prachtige dag. De zon scheen en je ziet dat mensen op zo’n dag uit hun huizen komen. Samen deelnemen aan de activiteiten en genieten van de gezelligheid schept verbinding. Dat is belangrijk voor een dorp als Meerstad.”