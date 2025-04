Lange wachttijden en forse achterstanden voor scans in UMCG door tekort aan radiologen

Foto: Province of British Columbia

Patiënten van het UMCG die een MRI- of CT-scan nodig hebben, moeten daarop langer wachten dan anders. Wie niet met spoed of urgentie zo’n scan moet ondergaan, moet soms tot vier maanden wachten. Het UMCG zegt nu maatregelen te nemen om de wachttijden terug te dringen.

Bij een CT van de hoofd-halsstreek of van het bewegingsapparaat (botten, pezen, spieren) geldt op dit moment een wachttijd van iets meer dan een maand. Op een CT-scan van het hart moet al ruim twee maanden worden gewacht (72 dagen).

Voor een MRI gelden in sommige gevallen nog langere wachttijden. Zo moeten patiënten die een thorax-MRI nodig hebben nu ruim drie maanden (95 dagen) wachten. Een MRI van het hart kent zelfs een wachttijd van 120 dagen, oftewel bijna vier maanden.

Het ziekenhuis benadrukt \dat de wachttijden niet gelden voor de acute zorg en zeer urgente onderzoeken.

Tekort aan radiologen

De lange wachttijden worden volgens het UMCG veroorzaakt door een tekort aan radiologen om de scans te beoordelen. De oorzaak daarvan is, zo stelt het ziekenhuis, ‘een samenloop van omstandigheden’.

Het UMCG heeft naar eigen zeggen al een aantal maatregelen genomen om de wachttijden te verkorten en de achterstanden in te lopen. Scans worden uitgevoerd in andere ziekenhuizen in de regio en radiologen beoordelen scans van het UMCG ‘op afstand’. Ook worden nieuwe radiologen aangetrokken.

Doel van deze maatregelen is ervoor te zorgen dat de achterstanden worden weggewerkt. Ook moeten de maatregelen zorgen voor structurele oplossingen om de capaciteit ook op de lange termijn op orde te krijgen.

Tot half jaar nodig om achterstand weg te werken: urgentie gaat voor

Toch gaat het volgens het ziekenhuis zeker drie tot zes maanden duren om de achterstand weg te werken.

Het ziekenhuis roept artsen en verpleegkundig specialisten daarom op kritischer te zijn in hun beoordeling. Zij moeten beter afwegen of een onderzoek eventueel kan worden uitgesteld of op een andere manier gedaan kan worden.

Volgens het UMCG betekent het wegwerken van de achterstanden ook een iets aangepaste werkwijze richting patiënten. “Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wie het langst wacht, maar uiteraard ook naar medische urgentie”, schrijft het ziekenhuis. “Wanneer een patiënt wordt opgeroepen en aan de beurt is, kan dus van patiënt tot patiënt verschillen.”