Laatste loodjes in het Zuiderplantsoen: “Het moet een prachtig gebied worden”

Deze weken worden in het Zuiderplantsoen planten, struiken en bomen geplant. Kortom: In het nieuwe plantsoen wordt hard gewerkt om het hele gebied volgende maand klaar te krijgen. De opening is gepland op 8 mei.

Het plantsoen ligt boven de verdiepte ligging van de nieuwe ringweg en moet een mooie verblijfsplek worden voor de zuidelijke stadswijken.

Volgens Bert Kramer van Combinatie Herepoort is over het ontwerp goed nagedacht: ”Het is allemaal aan elkaar gekoppeld. Sterrebos zuid, Sterrebos noord, de tuin bij DUO. Dat is ook een heel mooi natuurgebied. Daar is rekening mee gehouden toen we het ontwierpen. Het wordt een prachtig gebied waar mensen kunnen wandelen, verblijven, spelen, of wat dan ook”.

Weelderig

Het gebied ziet er nu nog grijs en kaal uit. “Voordat het echt een beetje weelderig is geworden ben je al een tijdje verder”, aldus Kramer. “Maar ik denk dat het er bij de opening al heel mooi uit ziet. Het is alleen nog niet helemaal groen.”

Esperantotunnel

Met de opening van het plantsoen moet ook de Esperantotunnel klaar zijn. Die verbindt niet alleen de Oosterpoortwijk met de Helperzoom, maar ook beide delen van het park. “In de Esperantotunnel zijn we momenteel asfalt aan het draaien. De tunnel gaat op 8 mei ook open. Dan is het hele Zuiderplantsoen toegankelijk voor het publiek.”