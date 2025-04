Laatste deel nieuw fietspad langs Noord-Willemskanaal gaat donderdagmiddag open

Foto: André Renkens via Pixabay

Het laatste deel van het nieuwe fietspad langs het Noord-Willemskanaal, tussen de Parkbrug en de fietsoversteek bij de Brailleweg, gaat donderdagmiddag open.

Daarmee is het hele fietspad vanaf de Julianabrug tot aan de Parkweg klaar, stelt Aanpak Ring-Zuid. Fietsers kunnen nu in beide richtingen van de Vondellaan naar de Parkbrug en terug.

Het stuk tussen de Julianabrug en de Brailleweg was al eerder open. Later dit jaar plant de gemeente nog extra gras en bomen.langs het pad. Het nieuwe fietspad is extra breed en sluit aan op de fietsvallei bij de Brailleweg.

Het pad heeft een nieuwe slijtlaag met losse steentjes. Die kan in het begin wat glad zijn. Vrijdag krijgt ook het voetpad ernaast een slijtlaag. Voetgangers lopen dan tijdelijk over het fietspad, onder begeleiding van verkeersregelaars.