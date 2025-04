‘Laat Fikkie niet fikken’: gemeente stelt gratis huisdier-in-huis-stickers beschikbaar

Foto via Gemeente Groningen

De gemeente Groningen is deze maand begonnen met het aanbieden van gratis huisdierenstickers, bedoeld om hulpdiensten te laten weten dat er dieren in een woning aanwezig zijn. De stickers worden beschikbaar gesteld via gemeentelijke loketten en dierenartsen.

Op de sticker staan vijf soorten dieren, waar inwoners zelf een vinkje bij kunnen zetten. De gemeente adviseert huisdiereigenaren de stickers op ooghoogte aan de buitenkant van de woning te plakken, op of rond de voordeur. Wie wel een sticker wil, maar deze te lelijk vindt om buitenshuis te tonen: op of in de meterkast is dan een alternatief.

De stickers zijn gratis af te halen bij de gemeentelijke loketten in Groningen, Haren en Ten Boer. Ook alle dierenartsenpraktijken in de gemeente hebben een lading stickers toegestuurd gekregen voor verspreiding.

De gemeente komt met de sticker naar aanleiding van een motie uit de gemeenteraad, een initiatief van de Partij voor de Dieren. De motie, met de olijke titel ‘Laat Fikkie niet fikken’, kreeg brede steun.