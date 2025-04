Kwakkelweer houdt aan tot en met Paaszondag

Een terugkeer naar stralende, bijna zomerse weersomstandigheden met Pasen ligt niet in het verschiet. De komende dagen is het veelal bewolkt en de kans op een bui is nooit ver weg. Als het niet regent, nodigt de temperatuur ook nog niet uit om zonder jas naar buiten te gaan.

Door Johan Kamphuis

Donderdag is er veel bewolking en kan er af en toe een buitje vallen. Het wordt 11 graden bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordwesten. Goede Vrijdag begint droog, maar in de loop van de dag neemt de kans op wat regen of een bui vanuit het oosten toe. Het is koel bij 9 of 10 graden. De noordelijke wind is zwak, hooguit matig, bij windkracht 2 of 3.

Zaterdag is er veel bewolking. Toch schijnt af en toe de zon, vooral later op de dag . Er kan nog altijd een buitje vallen, al lijkt het op de meeste plaatsen droog te blijven. Met 13 of 14 graden wordt het zachter en er staat niet al te veel wind uit het noordwesten.

Paaszondag lijkt het helemaal droog te blijven. Wolken overheersen, maar nu en dan klaart het ook even op. Het wordt 16 graden en ook dan is het rustig weer.

En Paasmaandag? Lees de verwachting en de verdere vooruitzichten op de weerpagina