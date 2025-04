Kritiek op Van Mesdagkliniek uit Tweede Kamer na steekincident

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Meerdere Tweede Kamerfracties vragen woensdag om opheldering van staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) na de steekpartij in de Van Mesdagkliniek van afgelopen zondag. Volgens de fracties lijkt het erop dat er structureel iets mis is in de kliniek.

Bij dit steekincident raakte afgelopen zondag een mede-patiënt gewond op het sportveld van de kliniek.

De tbs-gestelde verdachte zou tijdens zijn gebed zijn gestoord door een medepatiënt van Joodse afkomst, aldus De Telegraaf. Vervolgens zou de verdachte, die verbleef op een afdeling met lage beveiliging, een scherp voorwerp uit de keuken hebben gebruikt om het slachtoffer neer te steken.

‘Verdachte mocht al met verlof, maar kreeg nieuwe psychose’

Volgens De Telegraaf is de dader Malek F. Hij kreeg tbs nadat hij in 2018 drie mensen neerstak in Den Haag. De advocaat van F. laat weten dat zijn cliënt kort geleden van medicatie is veranderd en daardoor in een psychose terechtkwam.

Toch blijkt uit brieven van het Openbaar Ministerie dat F. al meermaals op onbegeleid verlof is geweest. Behandelaars en de landelijke commissie voor tbs-verlof zouden voorheen weinig risico’s hebben gezien. Door de nieuwe psychose van F. zouden zijn aanstaande verloven inmiddels zijn ingetrokken.

Kritiek op Van Mesdag

Het incident zorgt voor woede onder verschillende Tweede Kamerleden. Onder meer de VVD, BBB en JA21 willen weten waarom iemand met zo’n gewelddadig verleden toch onbegeleid op verlof mocht. Ook is er kritiek op de Van Mesdagkliniek. Dit jaar zijn al vijf tbs’ers ontsnapt uit de kliniek en meerdere Kamerleden spreken daarom over fouten in de risicobeoordeling.

De Kamerleden vragen staatssecretaris Coenradie ook om opheldering over onbegeleid verlof van tbs’ers in het algemeen, vooral als zij (net als Malek F.) geen Nederlandse nationaliteit hebben. De wet zou voorschrijven dat onbegeleid verlof in dat geval niet is toegestaan.